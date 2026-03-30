【モデルプレス＝2026/03/30】モデルの近藤千尋が3月29日、自身のInstagramを更新。娘同伴の仕事現場で、ある芸能人に抱っこされた娘の様子を投稿し、反響を集めている。【写真】36歳3児の母モデル「娘さんの小ささが際立つ」人気芸人に抱かれる1歳娘◆近藤千尋、青木マッチョに抱っこされた娘の姿公開近藤は「ラヴィット、5周年おめでとうございます」と、出演しているTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）のお祝いの