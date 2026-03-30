ミラノ・コルティナ五輪女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手（22）が2026年3月27日、自身のインスタグラムを更新。「早稲田大学を卒業しました」と報告し、卒業式でのはかまま姿を披露した。「特別な4年間でした！」小野選手は「早稲田大学を卒業しました」と報告し、はかまを着用して花束を持つ姿を投稿した。「本当にあっという間で特別な4年間でした！」とつづった。学生生活を振り返り、「競技との両立は大変な