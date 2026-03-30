福岡県宮若市で、子どもたちがアユの稚魚を放流しました。■子どもたち「大きくなってね！」福岡県宮若市の「いこいの里千石」では30日、地元の保育園に通う子どもたちが、アユの稚魚が入った容器を傾け、遠賀川の支流、八木山川に放しました。八木山川への放流は、6月1日のアユ釣りの解禁に向け、地元の漁協が毎年この時期に行っているものです。この日は7か所で、合わせておよそ2500匹の稚魚が放流されたということです。■子ど