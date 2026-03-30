お笑いコンビ『ライセンス』の藤原一裕（48）がデビューから約30年間所属した吉本興業を退所し、フリーで活動していくことがわかった。【写真】「よしもと男前ランキング」殿堂入りを果たした頃の藤原YouTubeでは後輩の人気芸人YouTuberともコラボその決断の背景には、多くの人からの"言葉"があった。「優しさの種類が違うなと思いました」──なかでも、お笑い界の頂点に立つ2人の言葉は、藤原の胸に強く残っているという。