【これからの見通し】中東の戦火拡大リスクで世界同時株安、円相場には介入リスクも高まる 中東情勢は引き続き緊張感が高い。米国によるイラン・カーグ島攻略や地上戦の準備などが報じられるなかで、さらにイエメンのフーシ派勢力が紅海の封鎖やイスラエルに対するミサイル攻撃を示唆している。中東地域の戦火拡大リスクが高まっている。 その一方で、パキスタンを中心とした仲介役が戦争当事国間の交渉条件