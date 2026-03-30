女優の満島ひかり（４０）が３０日、モデル・浅野啓介（３２）との結婚と妊娠を発表した。お相手の浅野とはどんな人物なのか―。公式サイトのプロフィルによると、浅野は北海道・札幌生まれ。モデルとしてキャリアをスタートさせ、現在米ニューヨークと日本を拠点に活動している。ファッション業界での経験を通じ、写真家としても活動。大手モデル事務所と契約し、数々のキャンペーンに起用されている一方、写真家としての感