フジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・午後３時４２分）が３０日からリニューアルされ、２７日の放送で番組を卒業した青井実、宮司愛海両キャスターに代わり、新キャスターの榎並大二郎、山崎夕貴両アナウンサーが登場した。「生活者目線」と「安心感」をキーワードにリニューアルされる同番組。これまで番組を支えてきた遠藤玲子アナ、安宅晃樹アナと４人で伝える形になる榎並アナは山