◆プロボクシング▽東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・田中空―元王者・佐々木尽（５月２日、東京ドーム）５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓ中谷潤人」のアンダーカードで対戦する東洋太平洋ウエルター級王者・田中空（２４）＝大橋＝と元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同