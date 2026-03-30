整備されたはずのルールが、現場では機能していない。そんな違和感を裏付けるデータが浮かび上がった。株式会社アスマークが全国の有職者１万人を対象に、２０２６年１月２２日から２８日にかけて実施したハラスメント・コンプライアンス調査では、４人に１人が「自社の規定を全く知らない」と回答。制度が存在していても、当事者に届いていない現実がある。特に注目すべきは、対策の「形骸化」を示す逆転現象だ。企業側の評価