元関脇豊ノ島、元小結臥牙丸らが３０日、都内で会見し、６月６日に元大相撲力士によるトーナメント戦「ヤメ力士超相撲」（アリーナ立川立飛）の開催を発表した。優勝賞金は１００万円。大会は一度は土俵を退き、現在はタレントや実業家、指導者など別々の道を歩む「ヤメ力士」たちが、１日限りで土俵に戻ってくる相撲トーナメント。元大関の把瑠都、豊ノ島に加えて、臥牙丸、松鳳山、豊山、英乃海、旭大星、大翔鵬、東龍、大喜