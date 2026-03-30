週明けの日経平均株価は、イラン情勢の先行きへの懸念から、先週末より1487円値下がりして取り引きを終えました。下げ幅は一時2800円を超えました。【映像】日経平均株価 一時下げ幅2800円超きょうの日経平均はほぼ全面安の展開でした。午前中には、23日につけた取引時間中の今年の最安値、5万688円を下回る場面もありました。原油価格の高騰が企業の業績を下押しするという見方から、売り注文が膨らみました。市場関係者は