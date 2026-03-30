国会議事堂＝東京・永田町2026年度暫定予算は30日の参院本会議で、与党や立憲民主党などの賛成多数により可決、成立した。一般会計の歳出（支出）は4月1〜11日の11日分で、計8兆5641億円。高校授業料や小学校給食の無償化を含む新規施策の経費も盛り込まれた。暫定予算の成立は安倍晋三政権下の15年以来11年ぶり。衆院解散に伴う「政治空白」（野党幹部）の影響に加え、与党は参院で少数のため、高市早苗首相が目指した当初予算