「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が29日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演した。実は極度の人見知りという生見。番組の密着カメラに対しても口数が少なく「警戒心が強い。あんまり知られたくない」と話した。外食する際は女性マネジャーに付き合ってもらっているといい「きのうも夜ご飯一緒に食べてた。カラオケも一緒に行って」と明かした。共演者と親交を深めることは「ない」と言い、「グル