歌手の浜崎あゆみ（47）の倒れこむ姿に、心配の声が寄せられている。【映像】浜崎あゆみが倒れこむ姿や息子たちとの親子ショット浜崎はこれまでInstagramで、仕事現場での様子やプライベートについて発信し、「20代に見えるな」「りりしく、美しく、そして可愛い！」と反響が寄せられたリハーサル中の姿や、2人の息子たちとの親子ショットなども披露してきた。倒れこむ姿に心配の声2026年3月29日に更新したストーリーズでは