サッカー元日本代表で、タレントの丸山桂里奈さんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。夫・本並健治さんが「死と隣り合わせになった経験をした」と、高齢ドライバーから追突される事故に遭遇していたことが明かしました。 【写真を見る】【 丸山桂里奈 】夫・本並健治が「死と隣り合わせに」駐車場で高齢ドライバーに追突される事故「横っ面からフルスピードでバックで」高齢ドライバーの免許返納も訴える事故の