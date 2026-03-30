【連載1周年記念 寄稿イラスト】 3月30日 無料公開 「連載1周年記念 寄稿イラスト」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月30日、原作・河本ほむら氏、漫画・なだいにし氏によるマンガ「暴力万歳」の連載1周年を記念し、3人の作家が「暴力万歳」のキャラクターを描いた寄稿イラストを公開した。 イラストを寄稿したのは、「社長と酒と星」のずり騎士氏、「パラレルパラダイス」の岡本