食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年3月30日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。エバラ 焼肉のたれは470円一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品も見逃せません。以下は一例です。●大阪王将 羽根つき餃子商談時使用価格496円より6.4割引きの177円。●ヤマザキ スイートブール商談時使用価格189円より4.0割