3月28日と29日に、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B1リーグ戦の第27節が開催。チャンピオンシップ進出をめぐる争いも終盤に入りつつある中で、各スタッツランキングの上位選手たちが活躍を見せた。 得点ランキング1位は、先週に引き続き仙台89ERSのジャレット・カルバー。平均26.3得点（直近5試合では平均32.0得点）と、チャンピオンシップ進出に向け調子をより一層あげて