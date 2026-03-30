リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０５：００米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演 ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０日・商業動態統計 ０９：３０豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １０：３０中・製造業購買担当者景気指数 １４