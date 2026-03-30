TWSが、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』を4月27日午後6時にリリースする。 （関連：【映像あり】TWS、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』リリースを発表するティザー映像） TWSは、3月30日午前0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよび『Weverse』にて、同アルバムのティザー映像を公開し、カムバックを告知。同映像は3月29日、ソウル松坡区のオリンピック公園チケットリンクライブアリーナ（旧