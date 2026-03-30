30日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前週末清算値比830円安の5万2050円で取引を終えた。出来高は5万7435枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては164.15円高。 株探ニュース