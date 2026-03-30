30日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前週末清算値比45ポイント安の3555ポイントで取引を終えた。出来高は9万8355枚だった。この日のTOPIXの現物終値3542.34ポイントに対しては12.66ポイント高。 株探ニュース