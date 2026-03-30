30日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比410ポイント安の3万2230ポイントで取引を終えた。出来高は4077枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2120.22ポイントに対しては109.78ポイント高。 株探ニュース