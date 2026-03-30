30日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比22ポイント安の681ポイントで取引を終えた。出来高は5618枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値709.93ポイントに対しては28.93ポイント安。 株探ニュース