30日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比43.5ポイント安の1852ポイントで取引を終えた。出来高は250枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1861.04ポイントに対しては9.04ポイント安。 株探ニュース