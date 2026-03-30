Ｒｅｔｔｙ [東証Ｇ] が3月30日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年9月期の最終利益(非連結)を従来予想の3200万円→1億2400万円(前期は1100万円)に3.9倍上方修正し、増益率が2.9倍→11倍に拡大する見通しとなった。 なお、10-3月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決定し、2026年９月期第３四半