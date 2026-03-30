30日の堂島取引所で、堂島金は588.9円高の2万3510円で取引を終了した。銀は2.73円高の362.00円、白金は281.3円高の1万0.10円で取引を終えている。 終値前日比出来高 堂島金23510.00 +588.902448枚 堂島銀362.00 +2.7320枚 堂島白金10000.10 +281.30 6枚 株探ニュース