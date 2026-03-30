中国・黒竜江省で建物の一部が倒壊した事故で、7人が死亡、2人が負傷した。中国中央テレビ（CCTV）によると、29日午前0時ごろ、同省海林市海林鎮にある建物の一部が倒壊し、9人が閉じ込められた。30日午前11時27分までに9人全員が発見され、このうち7人の死亡が確認された。2人は命に別状はないという。事故原因については現在も調査が進められている。中国のネット上では亡くなった人の冥福と負傷者の回復を祈る声のほか、「東北