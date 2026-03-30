中国財政部はこのほど、民生の保障と改善、財政収支の矛盾緩和を図るため、中央企業（中央政府が資産を保有する国有企業）から徴収する国有資本収益の比率を引き上げ、新たな比率を初めて公表しました。財政部が発表した2026年中央財政予算において、「2026年中央国有資本経営予算に関する説明」の中で、中央政府が100％出資する非金融系国有全資企業の税引後利益に対する納付比率が初めて明らかにされました。関連データに大きな