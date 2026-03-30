◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)岡本和真選手が初アーチでベンチでのセレブレーションが披露されました。第2打席で、メジャー3戦目にして初本塁打を記録した岡本選手。表情を崩さずダイヤモンドを一周する岡本選手に対し、ベンチにいたウラジーミル・ゲレロJr.選手は拳をあげベンチの柵を乗り越え喜びました。ホームベースを踏み初打点をつけた岡本選手がベンチに戻ると1番に駆けつけ