中東の軍事衝突が長期化するとの懸念から、市場の混乱が続いています。30日の東京株式市場で日経平均株価は大きく値を下げ、1487円安の5万1885円で取引を終えました。一時は下げ幅が2800円を超え、今年の最安値となる場面もありました。中東の軍事衝突が長期化する懸念が強まり、原油価格が上昇するなどし市場では、リスクを回避しようと株が売られました。一方、外国為替市場では「有事のドル買い」で一時、1ドル＝160円台まで円