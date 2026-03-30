韓国の現地時間21日に復帰公演を行った、7人組グループ・BTS。その最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、アメリカの『ビルボード200』（4月4日付）で1位を獲得したことをレコード会社が発表しました。 発表によると、米国音楽専門メディアのビルボードが30日（アメリカ現地時間）、公式ホームページにチャート予告記事を掲載。同メディアは『“ARIRANG”は64万1,000アルバムユニットを記録し、チャートに初登場した。これは2014