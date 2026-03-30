プロ野球・巨人のウィットリー投手が30日、公式戦デビューへ意気込みを明かしました。ウィットリー投手はこの日、ジャイアンツ球場での1軍投手練習に参加し調整。31日・中日戦でのNPB初登板へ準備を進めました。「しっかり準備してきたのでそれが結果としてどう表れるか楽しみにしている」と公式戦初登板を待ち望んだウィットリー投手。阪神との開幕カードを全試合見たと話し、「(アメリカより)日本の方がエネルギーに満ちて歓声も