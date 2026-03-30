奈良市で去年4月、「帝塚山学園」のグラウンドに雷が落ち、サッカー部の中学生と高校生の男女6人が病院に搬送された事故について、学園が今月30日、調査結果を公表しました。 学園の落雷事故調査委員会は、別のクラブが事故前に雷鳴を感知して部活動を切り上げていたことを踏まえ、「落雷の予兆が全くなかったとは言えない」としたうえで、「事故以前に落雷事故防止を目的とした研修を学校で行っていれば、今回の事故を