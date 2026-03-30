日本野球機構（NPB）は30日、ファーム・リーグ公式戦で5月8、9日のロッテ―巨人戦の開催地と開始時間の変更を発表した。いずれもロッテ浦和球場からZOZOマリンスタジアムに変更。2試合とも開始時間は正午だったが、8日が午後6時、9日が午後2時となる。