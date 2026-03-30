卓球の世界ツアー、コンテンダー・チュニスは29日、チュニスで行われ、決勝で男子シングルスの篠塚大登（愛知工大）、女子ダブルスの竹谷美涼（大阪・香ケ丘リベルテ高）兼吉優花（中大）組はともに敗れて準優勝だった。（共同）