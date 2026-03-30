国税庁は30日、国内企業を対象とした2024年度「会社標本調査」で、企業の売り上げに当たる営業収入額が1822兆9016億円（前年度比3.6％増）となり、3年連続で過去最多を更新したと発表した。所得額も102兆609億円（同11.2％増）で4年連続最多更新となった。黒字企業が約119万社で過去最多。一方、赤字企業は約180万社で全体に占める割合は60.3％。前年度から0.7ポイントの減少で、ピークだった09年度の72.8％から減少傾向が続い