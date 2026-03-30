厚生労働省は４月から、働いて一定の給与収入を得た高齢者の厚生年金の受給額を減らす「在職老齢年金」制度を見直し、満額を受け取れる対象者を拡大する。現在は給与と厚生年金の合計が月５１万円の基準額を超えると減額されるが、６５万円に引き上げる。新たに約２０万人が満額で受給できるようになる見通しだ。人手不足が深刻化する中、高齢者が年金の減額を気にせずに働ける環境を整える狙いがある。高齢者の手取りを増やし