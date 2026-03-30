プロ野球の31日の予告先発投手が発表された。開幕3連戦でビジターだったセ、パ6球団がホームでの開幕戦を迎える。セで開幕3連勝を飾ったヤクルトは神宮で本拠地開幕戦。ベテラン・小川が先発マウンドに上がる。対する広島も3連勝で、無敗同士の対戦。森下暢仁が先発マウンドに上がる。セで唯一の開幕3連敗を喫したDeNAは敵地京セラD大阪で阪神戦。昨季までその阪神に所属したデュプランティエが古巣相手に先発する。パで唯