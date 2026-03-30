新年度予算案が年度内に成立しない場合に備えて政府が国会に提出した暫定予算案が、まもなく参議院本会議で可決、成立します。暫定予算案は、30日午後の衆議院本会議で自民党・日本維新の会の与党と、中道改革連合・国民民主党などの野党の賛成多数で可決され、参議院に送られて、参議院の予算委員会で審議が行われました。この後、参議院本会議で可決され、成立します。暫定予算案には、新年度予算案が年度内に成立しない場合に備