女優の米倉涼子が3月29日までにInstagramを更新。主演を務めたPrime Video配信の映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の海外ロケショットを披露し、ファンから歓声があがっている。米倉はこの半年間、人生最大の危機に見舞われていた。2025年9月から、イベントを次々とキャンセル。表舞台から姿を消すと、2025年10月11日発売の「週刊文春」で、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）が、米倉について捜査をおこなっ