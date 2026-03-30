《このツアーをもちまして、嵐としての活動を終了いたします》2025年5月、Xにこう投稿してラストライブの開催を発表した国民的アイドルグループの嵐。現在は、最後の全国ツアーのまっただ中だ。3月下旬、そんな多忙なスケジュールの合間を縫って、東京・渋谷センター街にお忍びで姿を見せたのは、嵐のメンバーの一人、松本潤だ。「この日は、Netflixドラマの打ち上げでした。打ち上げ会場となった飲食店の正面入口に、幕をかけ