東京ヤクルトからMLBのシカゴ・ホワイトソックスへポスティング移籍した村上宗隆内野手が、華々しいデビューを飾っている。3月30日、ミルウォーキー・ブルワーズ戦との開幕3連戦で、3試合連続で本塁打を放ったのだ。100年以上もの歴史と伝統を誇るホ軍にとって、ルーキーの開幕3連発は初めてのことで、MLBでも過去に3人しか達成していない偉大な記録となった。ちなみに、これまでの日本人の記録は、元シアトル・マリアーズの