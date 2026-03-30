元タレントの坂口杏里（35）が、YouTubeチャンネル「JUNYAちゃんねる」が3月29日に配信した動画に出演。独占インタビューに応じ、世間を騒がせている万引き騒動と、約10日間に及んだ勾留生活について語った。17日、東京・八王子市のコンビニで坂口が約300円のサンドイッチ1個を万引きしたとして逮捕され、勾留中であることが24日に各メディアで報じられた。以来、状況がつかめなかった坂口だったが、「【坂口杏里】300円のサンドイ