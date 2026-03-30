三毛猫が一匹でお布団で寝ようとしていたら、飼い主さんがお布団に入ってきて一緒に眠りにつく光景が話題です。投稿された動画は2.4万再生を突破し、「布団に沈み込んでるミケたんかわええ」「開始早々正面から見たお口が可愛すぎる」「ゆっくりまばたきは親愛のサイン」といったコメントが寄せられました。 【動画：飼い主のベッドの上で、寝る直前の三毛猫→毛布をめくってあげると…羨ましすぎる『夜のひとコマ』】 すでに眠