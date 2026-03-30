『神経質な猫』に見られる5つの特徴 1．些細な音や物音に過剰反応する 神経質な猫は、日常的な生活音にも強い反応を示すことがあります。 たとえば掃除機や来客のチャイム音、袋のガサガサ音などに対して、体を硬直させたり、素早く隠れ場所に逃げ込んだり。 このような過敏な反応は、猫の持ち前の鋭い感覚に加え、警戒心の強さが影響しています。 2．知らない人や環境を極端に怖がる 神経質な猫は、初対面の人間や見