新しい季節の訪れは、身のまわりのアイテムも新調したくなるもの。気負わずデイリーに楽しめるアクセサリーを探しているなら、【3COINS（スリーコインズ）】の新作をチェックしてみて。今回は大人女性にぴったりの、上品なパールモチーフや繊細なゴールドカラーを基調としたアイテムをピックアップ。税込330円という身近なプライスながら、大人の装いにそっと華を添えてくれそうな高見