戸形崎香川・土庄町29日 香川県土庄町の戸形崎で、地元の行事などを運営するボランティア団体が29日、「こいのぼり」30匹を取り付けました。 この取り組みは、子どもたちの健やかな成長を願って旧戸形小学校で始まりました。 小学校が2005年に廃校になったあとも毎年続けられています。 2026年からは戸形公民館のグラウンドにも新たに27匹が掲げられました。 こいのぼりは5月8日まで、春風に揺られな