女優のアン・ハサウェイ（43）は、「ストレスを抱えた人間」として生きるのをやめるため、意識的な転換を図った。 【写真】日本にやってきたアン・ハサウェイ大女優のオーラまといまくり 『プラダを着た悪魔2』への出演でも話題のアンは、夫のアダム・シュルマンとの間に10歳の息子ジョナサンと6歳の息子ジャックをもうけている。自身の生活におけるプレッシャーを周囲に押し付けるのは公平ではないと考えるア