ブライトン清家貴子は今季クラブの公式戦で10ゴール目となったなでしこジャパン（日本女子代表）で先日の女子アジアカップ優勝に貢献したMF清家貴子が、イングランドに戻りチームを勝利に導いた。清家が所属のブライトンは、3月29日にイングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）のゲームでレスター・シティと対戦。後半3分に中盤でのボール奪取からカウンターを仕掛けたブライトンは、スルーパスに抜け出したMFローザ・